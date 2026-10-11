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Pio di Pio e Amedeo raddoppia: di nuovo papà, chi è la compagna Cristina Garofalo

A distanza di 10 anni dalla nascita di Chiara, la coppia si prepara ad accogliere un nuovo membro della famiglia

11 Ott 2026 - 11:49
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© Instagram | Cristina Garofalo e Pio D'Antini
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Un nuovo arrivo è in programma nella famiglia di Pio D'Antini e Cristina Garofalo. Il comico foggiano, 43 anni, componente del duo Pio e Amedeo, aspetta infatti il suo secondo figlio. A rendere pubblica la notizia, senza accompagnarla con dichiarazioni, è stata la moglie, che ha condiviso alcune fotografie con il pancione in occasione della festa per i suoi 40 anni. Gli scatti hanno raccolto numerosi commenti e congratulazioni da parte dei follower, compresi gli auguri doppi per la famiglia che si prepara ad allargarsi.

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Il matrimonio e la nascita della prima figlia Chiara

 Pio D'Antini e Cristina Garofalo sono sposati dal 2016 e nello stesso anno sono diventati genitori di Chiara, la loro primogenita. In passato il comico aveva raccontato con ironia a Verissimo che la bambina è nata a Milano, scherzando sulle proprie origini pugliesi: "Mia figlia è nata a Milano, però abbiamo la carta d'identità falsa per quando scendiamo al Sud".

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Una storia d'amore nata durante l'adolescenza

 La relazione tra Pio e Cristina dura da decenni. I due si sono incontrati quando erano ancora adolescenti, durante una festa in discoteca a Foggia, e tra loro è scattata subito la scintilla. Il rapporto è proseguito negli anni senza essere compromesso nemmeno dall'arrivo del successo nel mondo dello spettacolo.

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Anche Garofalo ha avuto esperienze nel settore: ha partecipato al concorso di Miss Italia a Salsomaggiore e ha preso parte alle selezioni di Striscia la Notizia per diventare Velina, arrivando fino alla semifinale. Oggi prosegue la propria attività come modella e influencer.

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Le nozze a Foggia nel luglio 2016

 Dopo aver vissuto insieme per alcuni anni a Milano, Pio D'Antini e Cristina Garofalo hanno scelto di sposarsi a Foggia. La cerimonia si è svolta il 15 luglio 2016, alla presenza di Amedeo, storico compagno artistico di Pio, e di sua moglie Maria Finizio, con la quale Cristina ha un ottimo rapporto. Pochi mesi dopo il matrimonio è arrivata la nascita di Chiara. Ora, a distanza di anni, la coppia si prepara ad accogliere un secondo bambino, una notizia condivisa attraverso le fotografie del compleanno di Cristina, che hanno subito attirato l'attenzione dei fan.

Pio, il socio di Amedeo "rilassato" a Formentera

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