© Instagram | Cristina Garofalo e Pio D'Antini
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Un nuovo arrivo è in programma nella famiglia di Pio D'Antini e Cristina Garofalo. Il comico foggiano, 43 anni, componente del duo Pio e Amedeo, aspetta infatti il suo secondo figlio. A rendere pubblica la notizia, senza accompagnarla con dichiarazioni, è stata la moglie, che ha condiviso alcune fotografie con il pancione in occasione della festa per i suoi 40 anni. Gli scatti hanno raccolto numerosi commenti e congratulazioni da parte dei follower, compresi gli auguri doppi per la famiglia che si prepara ad allargarsi.
Pio D'Antini e Cristina Garofalo sono sposati dal 2016 e nello stesso anno sono diventati genitori di Chiara, la loro primogenita. In passato il comico aveva raccontato con ironia a Verissimo che la bambina è nata a Milano, scherzando sulle proprie origini pugliesi: "Mia figlia è nata a Milano, però abbiamo la carta d'identità falsa per quando scendiamo al Sud".
La relazione tra Pio e Cristina dura da decenni. I due si sono incontrati quando erano ancora adolescenti, durante una festa in discoteca a Foggia, e tra loro è scattata subito la scintilla. Il rapporto è proseguito negli anni senza essere compromesso nemmeno dall'arrivo del successo nel mondo dello spettacolo.
Anche Garofalo ha avuto esperienze nel settore: ha partecipato al concorso di Miss Italia a Salsomaggiore e ha preso parte alle selezioni di Striscia la Notizia per diventare Velina, arrivando fino alla semifinale. Oggi prosegue la propria attività come modella e influencer.
Dopo aver vissuto insieme per alcuni anni a Milano, Pio D'Antini e Cristina Garofalo hanno scelto di sposarsi a Foggia. La cerimonia si è svolta il 15 luglio 2016, alla presenza di Amedeo, storico compagno artistico di Pio, e di sua moglie Maria Finizio, con la quale Cristina ha un ottimo rapporto. Pochi mesi dopo il matrimonio è arrivata la nascita di Chiara. Ora, a distanza di anni, la coppia si prepara ad accogliere un secondo bambino, una notizia condivisa attraverso le fotografie del compleanno di Cristina, che hanno subito attirato l'attenzione dei fan.