Pio D'Antini e Cristina Garofalo sono sposati dal 2016 e nello stesso anno sono diventati genitori di Chiara, la loro primogenita. In passato il comico aveva raccontato con ironia a Verissimo che la bambina è nata a Milano, scherzando sulle proprie origini pugliesi: "Mia figlia è nata a Milano, però abbiamo la carta d'identità falsa per quando scendiamo al Sud".