Per Pamela Prati un party di compleanno a sorpresa: guarda tutti i dettagli

Pamela Prati ha festeggiato il compleanno con un gruppetto di amici al ristorante. E se al suo fianco non c'erano né il misterioso Mark Caltagirone e né la sua ex agente Eliana Michelazzo, a farle gli auguri attorno al tavolo imbandito e a una spettacolare torta bianca e rosa c'era il suo avvocato. Una cena prelibata, di cui la showgirl, 61 anni, ha immortalato ogni pietanza, una bella torta, i palloncini e un'aria distesa e felice.

E se un anno fa si parlava di nozze e si attendeva una cerimonia in grande stile, ora nella vita della Prati non c'è un fidanzato, ma una festa intima e riservata, ma tanto apprezzata. Dolcevita nero e capelli sciolti, Pamela è commossa e scrive: “Emozione più grande non c'è... I miei amici mi hanno fatto una festa a sorpresa! E che inizino le danze...”. Poi mostra la torta e commenta: “Quasi troppo bella per mangiarla tutta...”. E i regali griffati... Sfoglia la gallery e scopri tutti i dettagli sul compleanno di Pamela Prati.

