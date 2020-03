Per Maria Monsè un "grosso grasso matrimonio napoletano" Instagram 1 di 8 Instagram 2 di 8 Instagram 3 di 8 Instagram 4 di 8 Instagram 5 di 8 Instagram 6 di 8 Instagram 7 di 8 Instagram 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Ovviamente amici questa fantastica festa per fortuna si è svolta quando ancora si viveva nei cosiddetti “ tempi non sospetti” quando la vita ti sorrideva: ci si poteva abbracciare, baciare, salutare, stringere con affetto tra amici", ci tiene a precisare la Monsè su Instagram. Lei stessa definisce la festa come un "grosso grasso matrimonio napulitano (sic.)", e infatti dello spirito partenopeo conserva tutto, a partire dal dress code: le donne vestono di rosso, gli uomini di bianco a ricordare l'accoppiata vincente dell'insalata caprese. Anche la sposa ha un abito scarlatto: un longdress scintillante e un velo vaporoso impreziosito da una coroncina di fiori. Total red per la damigella d'onore, Perla Maria, figlia della coppia di sposi. L'opinionista ed ex concorrente del GF Vip non ha certo intenzione di fermarsi alle terze nozze, e attraverso le colonne del Settimanale Nuovo lancia la sfida a Liz Taylor: "Intendo sposarmi sette volte, però con lo stesso uomo!"

