Per Isabella Borromeo un amore travolgente con Manuele Malenotti

Archiviata definitivamente la storia con il marito Ugo Brachetti Peretti, per la contessa Isabella Borromeo è tempo di nuovi amori. Beccata dal settimanale "Chi", la sorella di Lavinia Elkann è stata travolta dalla passione per l’imprenditore Manuele Malenotti, che ha un passato da playboy e conoscenze nella Hollywood che conta. La coppia passeggia mano nella mano per le vie di Roma e si scambia baci focosi a mascherina abbassata.