Per Emanuela Folliero passeggiata "in maschera" con il figlio

Passeggiata in centro a Milano per Emanuela Folliero , che si gode un gelato con un accompagnatore d'eccezione: il figlio Andrea Mellano . Osservano le vetrine mentre camminano abbracciati, chiacchierano, scherzano e quando vedono i paparazzi... si mettono in posa. L'ex annunciatrice tv ha scelto un look casual: jeans, sneakers e maglioncino celeste. Non ha rinunciato a un dettaglio spiritoso: sulla mascherina mimetica è applicata una spilla porta fortuna a forma di quadrifoglio e coccinella.

Durante la passeggiata in via Montenapoleone, Emanuela e Andrea devono aver fatto qualche acquisto, visto che il 12enne ha con sé un sacchetto. Mamma e figlio insieme si godono una bella passeggiata e gustano un cono gelato. La Folliero non teme certo di sciupare la linea: a 55 anni ha un fisico perfetto e un peccato di gola è più che consentito. Alla vista dei fotografi guarda dritto l'obiettivo, regalando uno sguardo profondo e seducente.

Andrea è il figlio che ha avuto dal suo ex marito Enrico Mellano, con cui si è sposata nel 2007 e da cui si è separata due anni dopo. Emanuela si definisce una "mamma innamorata". Ha raccontato in passato di aver incontrato grosse difficoltà per crescerlo da mamma single, e di averlo anche dovuto difendere dai bulli. I sacrifici fatti però hanno dato frutti... mentre passeggiano insieme si vede che tra loro c'è un rapporto bellissimo e tanto amore.

