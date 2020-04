Paulo Dybala allarga la famiglia: è arrivata Kaia

P aulo Dybala e Oriana Sabatini festeggiano sui social l'arrivo di una new entry in famiglia. Si tratta di Kaia, un bellissimo cucciolo di akita dal pelame rosso e bianco e dal musetto vispo e simpatico. La coppia è pazza d'amore per la nuova amica a quattro zampe, e la riempiono di coccole e d'affetto.

La piccola Kaia ha debuttato su Instagram tra le braccia dell'orgoglioso "papà" Dybala, che ha scritto accanto alla foto: "Vi presento un nuovo membro della famiglia". Anche la Sabatini si è subito innamorata del cucciolino, e nelle sue storie condivide video della cagnolina con lei e Paulo nel lettone.

Kaia ha portato un po' di leggerezza nel cuore del calciatore e della sua compagna, dopo che entrambi sono risultati positivi al covid-19. Il pericolo per loro ormai è passato ma la quarantena, comunque, continua anche per la coppia. L'attaccante bianconero e la modella non si perdono d'animo e cercano di tirare su il morale dei numerosi follower con i loro siparietti casalinghi e gli scatti sexy.

Il 19 aprile Oriana ha compiuto 24 anni ed ha festeggiato con Paulo che, pazzo d'amore per lei, le ha dedicato un appassionato messaggio social: "Che tu sia sempre felicissima... perché sei tutto quello che di bello c'è in questa vita! Buon compleanno vita mia... ti amo tanto". "Il fatto è che io ti amo con tutta la mia anima. Anche se già te lo dico tutto il giorno e proprio adesso sei accanto a me e te l'ho appena detto", ha fatto eco lei. Che tra loro il sentimento sia forte è evidente, e non è per niente stato minato dal lungo isolamento forzato. Chissà che l'arrivo di Kaia in casa non sia solo una "prova generale" nell'attesa di accogliere un bebè?

