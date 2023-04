La modella ceca Paulina Porizkova nuda a 58 anni

Paulina Porizkova, modella ceca di 58 anni, testimonial dell’ageing, posa nuda sui social per dimostrare il passare del tempo senza ritocchi e con grazia. Capelli sale e pepe, sorriso raggiante, sguardo intenso e solare, scrive un post in cui spiega il suo gesto, che subito ha fatto discutere il web. “Inizio il 58esimo anno di età con nient'altro che sole e sorriso. E la speranza che il meglio debba ancora venire, e nient'altro che la gratitudine per tutto ciò che mi ha portato qui, in questo momento”.

“Ciò che mi ha reso più importante come essere umano sono stati i tempi senza privilegio” spiega Paulina Porizkova nell’ultimo post in cui appare su una cover a parlare di denaro e felicità. “I soldi sono sempre una conversazione difficile – scrive la modella - Sarà perché è direttamente collegato al nostro senso della nostra autostima? Ho vissuto da entrambe le parti dell'avere e non avere, e ovviamente non c'è dubbio su quale sia preferibile”. Schietta e sincera analizza la sua carriera e prosegue: “Valevo di più come persona quando avevo più soldi? Sembrerebbe sicuramente così, visto che i soldi ti comprano i privilegi della nostra società. Come la bellezza. Ma la verità è che ciò che mi ha reso più importante come essere umano sono stati i tempi senza privilegio”.

Bellezza segreta “Quando sei considerato bello per gli standard sociali, il tuo aspetto esteriore viene celebrato. Ottieni un bel vantaggio fino a quando non invecchi. Quel tipo di bellezza è brillante e appariscente, come un vestito con lustrini. Attira immediatamente l'attenzione. Ma, difficilmente è comodo, d'altronde, le paillettes si sfregano e alla fine cadono – scriveva Paulina Porizkova in un post qualche mese fa - La bellezza segreta funziona in modo diverso. Quello è un vestito fatto di tessuto di qualità e cuciture accurate, e durerà per sempre. Siamo tutti quell'indumento, quello della costruzione attenta e unica. Questo è ciò che la maggior parte chiama bellezza interiore, o luce interiore… E’ come se avessi trovato un tesoro in un negozio dell'usato; lì aspetta solo chi ha la pazienza e la voglia di guardare. Per vedere davvero. Non passerà mai di moda, perché non è mai stato davvero di moda. È senza tempo. La bellezza segreta non invecchia. Più viene indossata più migliora”.

Chi è Paulina Porizkova? Paulina Porizkova è una modella di origini ceche. E’ nata nel 1965 in Cecoslovacchia e dopo l'infanzia passata in Svezia con la nonna, è stata subito notata da un’agenzia di modelle. Si è trasferita a Parigi, dove ha iniziato la sua carriera da modella. Nel 1987 è comparsa sulla copertina di Playboy e l'anno successivo su GQ. Ma anche Glamour, Cosmopolitan, Self, Vogue, Elle. Nel corso della sua carriera, Paulina Porizkova ha lavorato per grandi brand, anche italiani. Ma non solo passerelle. Nel 1987 ha debuttato sul grande schermo con "Anna", due anni dopo ha partecipato alle riprese di "Alibi seducente". Dal 2008 al 2009 è stata giudice nel reality show America's Next Top Model. Nel 2010 è apparsa in un episodio della serie televisiva Desperate Housewives e poi ancora "People I Know" con Al Pacino e Kim Basinger, "Perversioni femminili", "Il valzer del pesce freccia".