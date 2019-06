Paolo Liguori compie 70 anni... anzi sette

Settanta. Anzi no: sette. Uno zero in meno per un numero uno dell’informazione. Giornalisti e non solo alla festa di compleanno di Paolo Liguori. Con l’ironia che lo contraddistingue il direttore di Tgcom24 ha scelto di giocare sulla sua eterna giovinezza e celebrare una festa come fosse ancora un bambino. La location? Il fast food per eccellenza.