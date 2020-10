Il 2021 si annuncia come un anno bollente. Tutto merito di Paola Caruso che ha fatto sapere su Instagram di essere la protagonista di un calendario senza veli. La foto che condivide è tutta un programma: non ha nulla addosso, e sedie sugli scogli con il seno nudo mascherato solo dalle stelline e lo sguardo malizioso dritto nell'obiettivo. E questo è solo un assaggio...

Paola Caruso sempre più sexy, tutta nuda per un calendario Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Paola Caruso al parco con il figlio scatena la furia dei social

Paola è stata scelta dal magazine For Men come musa per il nuovo calendario sexy e ha voluto condividere la notizia con i follower. Sfrontata, sensuale e con un corpo mozzafiato, la ex Bonas di "Avanti un altro" posa come una sirena sugli scogli e promette 12 mesi ad alto tasso erotico. I follower sono in estasi e inondano la sua pagina social di apprezzamenti.

LEGGI ANCHE > Paola Caruso mamma sexy in vacanza con Michelino

Che la Caruso fosse un'esplosione di sensualità non è una novità. Salita alla ribalta grazie al suo personaggio sexy nel programma di Paolo Bonolis, ha poi conquistato migliaia di fan con la sua partecipazione all'"Isola dei Famosi" grazie alla sua simpatia e a curve da urlo, che non esita a sfoggiare anche sui social. Sempre pronta a condividere i dettagli della sua quotidanità, dalla beauty routine alle vacanze con il figlio Michele, con addosso abiti rivelatori o costumini striminziti, stavolta ha deciso di mettersi letteralmente... a nudo!

Potrebbe interessarti anche: