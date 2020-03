Paola Caruso al parco con il figlio scatena la furia dei social

LEGGI ANCHE > Vip, gara di dirette social per intrattenere i follower a casa

Seduta su una coperta sotto il sole di Milano, la Caruso ride beata abbracciando il suo piccolino. "Ci siamo permessi dopo tanti giorni lontani da tutti un po’ di sole e aria fresca però con le dovute precauzioni e lontani da tutti, soli. Presto staremo giornate intere al parco", scrive a corredo delle foto postate. La cosa non è andata giù a molti dei suoi follower che l'hanno inondata di messaggi inferociti: "Chiamate la polizia e denunciatela", "E' per gente come te che non basterà questa quarantena", "Non si dice altro che stare in casa, e tu te ne vai a spasso", "E' anche grazie a gente ignorante come te che noi sto virus ce lo stiamo meritando", scrivono in molti. Paola tenta una difesa: "Si vede benissimo che non c’era neanche una persona a parte noi dalle foto quindi state zitti tutti" ma non basta a placare gli animi.

