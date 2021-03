Nuove nozze per la ex moglie di Jeff Bezos: sì a un prof di scienze

Secondo "Forbes" lei ha un patrimonio stimato in 53 miliardi di dollari. Bezos ha lasciato una vera fortuna alla sua ex che ha dedicato parte delle sue ricchezze in attività filantropiche. Il nuovo marito pare la stia seguendo. Infatti, Dan Jewett ha scritto un post su Giving Pledge (il sito che raccoglie miliardari americani disposti a donare metà del proprio denaro in beneficenza): "È strano scrivere una lettera che indica che ho intenzione di dare via la maggior parte della mia ricchezza nel corso della mia vita, poiché non ho mai cercato di raccogliere il tipo di ricchezza richiesto per avere la sensazione di dire una cosa del genere". "Mi unisco alla persona più gentile e premurosa che conosco in questo impegno – ha concluso il neomarito riferendosi alla Scott - grato per l'eccezionale privilegio che sarà quello di collaborare alla donazione di beni per fare del bene".

