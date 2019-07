Nuove coppie rap: da Ghali a Tony Effe, tutti in love

L'abbinamento rapper-modella funziona alla grande, come testimoniano i Kardashian e i Ferragnez, ma anche le nuove coppie promettono bene. Sono fidanzati da tre mesi e si filmano a vicenda sui social Tony Effe, della Dark Polo Gang, e Vittoria Ceretti, una tra le più richieste sulle passerelle internazionali.



Festeggiano quattro anni d'amore il rapper Drake con Bella Harris, 18 anni appena ma grandi speranze nel mondo della moda.



E' di questa estate l'accoppiata Elodie e Marracash. Lei non calca le passerelle ma canta, eppure il fisico da modella non le manca proprio. Arriva, invece, da una famiglia di top, Anward Hadid (fratello di Gigi e Bella), che fa coppia con Dualipa.



Binomio collaudato quello tra Ghali e Mariacarla Boscono: i 12 anni di differenza non li sentono proprio e l'amore per la moda che li ha fatti incontrare e conoscere è forte. Più di due anni di relazione legano Salmo con la modella Greta Menardo. Sfoglia la gallery e scopri le coppie più rap...