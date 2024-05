Di corsa alle nozze, Pecco Bagnaia sposa Domizia Castagnini

Tgcom24

Le partecipazioni al matrimonio sono state spedite, e un'occhiata ai social rivela un invito semplice, adornato dalle iniziali degli sposi incorniciate da un elegante motivo floreale. Tra gli ospiti al sì di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini spiccano nomi noti come Federico Fuligni, il celebre pilota, e la sua compagna, ma si prevede la presenza di illustri figure dello sport a livello mondiale, con particolare attenzione al mondo delle moto, inclusi Valentino Rossi e la sua Francesca Sofia Novello. Circolano voci che Pecco possa optare per un abito di un brand esclusivo dopo che recentemente è stato visto in prima fila alle sfilate di Milano. Per Domizia, invece, il vestito bianco resta un mistero ma c’è molta curiosità visto che è una grande appassionata di moda.

Chi è Domizia Castagnini, fidanzata di Pecco Bagnaia Domizia Castagnini, dopo aver conseguito la laurea triennale in "Operazioni di Marketing per Abbigliamento e Accessori" presso l'Iaad (Istituto d'Arte Applicata e Design), ha proseguito gli studi con un Master in "Fashion Buying" all'Istituto Marangoni di Milano. La sua carriera ha preso il via a Pesaro, dove lavora come fashion buyer in un rinomato negozio nel cuore della città.