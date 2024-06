Matteo Maffucci e Benedetta Balestri non potrebbero essere più felici di come appaiono nelle immagini social delle loro nozze. Marco Balestri ha accompagnato la figlia all'altare, poi dopo la celebrazione gli sposi si sono scambiati un bacio davanti ai tanti ospiti festanti. Il party è stato allegro e gioioso, in un'atmosfera spensierata e informale. Non poteva mancare l'esibizione degli Zero Assoluto, che hanno cantato "Per non dimenticare" e i loro più grandi successi. Benedetta ha ricambiato dedicando una canzone al neo marito: "E' nell'elenco di cose che non vuole che io faccia", ha scherzato. Ma questo non le ha impedito di prendere il microfono e commuovere tutti.