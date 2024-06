Alle nozze di Floriana Messina a Sorrento c’è anche la figlia di Totti

Chiamata la “Kim Kardashian del Vesuvio” per le sue forme prorompenti simili a quelli della socialité americana e per la notorietà, Floriana Messina ha sfoggiato per le sue nozze abiti in pizzo molto seducenti come è nel suo stile. Sexy e strabordante ha indossato vestiti che mettevano in risalto la sua silhouette sia durante la cerimonia che per il party scatenato. "Ho pensato e ripensato prima di decidere quale abito indossare per il mio matrimonio – aveva scritto qualche tempo fa - Partendo dal presupposto che ne ho sempre desiderati tre. Non è stato facile perché si sa quel giorno ognuno di noi vuole essere speciale e impeccabile e chi mi conosce sa che io sono maniacale forse anche troppo. Avrei potuto scegliere degli abiti confezionati ma sapete che io non mi accontento mai anzi mi piace dare un tocco della mia personalità ad ogni cosa".