Nina Senicar si è sposata, nozze a Firenze con l'attore Jay Ellis

Sabato 9 luglio l'attrice di origine serba è convolata a nozze con Jay Ellis , attore americano con cui fa coppia dal 2015 e da cui 3 anni fa ha avuto la sua prima figlia, Nora Grace. Si racconta che sia stata una cerimonia lussuosa in una villa da sogno sulle colline toscane, e che per l'evento la coppia non abbia badato a spese, ma il tutto si è svolto nella riservatezza più assoluta.

La privacy di Nina e Jay è stata garantita totalmente nel loro grande giorno e nessuno scatto degli sposi è trapelato sui social, anche se voci di corridoio raccontano di un evento faraonico. La location scelta è tra le più esclusive, con una terrazza mozzafiato che offre un panorama maestoso sulle colline verdi.

La Senicar si è trasferita nel 2012 a Los Angeles per studiare recitazione. Dopo una laurea in Management della Cultura, Arte e Spettacolo all’Università Bocconi di Milano e una carriera già ben avviata in tv in Italia, ha preferito tentare la sorte e andare a vivere in California con il sogno di diventare attrice. La sua audacia è stata premiata e non solo dal punto di vista professionale: negli Usa ha trovato anche l'amore con Ellis, ex modello, attore e filantropo. Una coppia da copertina, oggi più felice che mai.