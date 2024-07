"Abbiamo un figlio!" ha scritto Nina Senicar condividendo il primo scatto no Noa Gray. La modella aveva annunciato a "Verissimo" di essere in attesa del secondo figlio: "Sono nuovamente incinta. Ormai non posso più nasconderlo, perché si vede, così ho deciso di dirlo. Con la prima gravidanza ho tenuto il segreto per otto mesi e mi è andata bene. Stavolta però si vede prima e non si può nascondere". Nei mesi aveva condiviso sui social con discrezione alcuni scatti con il pancione: l'ultimo pochi giorni prima del parto, durante una visita di controllo.