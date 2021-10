Nina Rima è in dolce attesa: la modella senza gamba avrà una bimba

Faceva la modella quando un brutto incidente le ha stravolto la vita. Ha perso una gamba ma non si è data certo per vinta. Anzi. Chiara Ferragni ha raccontato la sua storia e Nina Rima ha fatto dei social la sua nuova passerella. Ora l’influencer, fidanzata con Giuseppe Elio Nolfo, è in dolce attesa di una bimba. “Ho sempre sognato di diventare mamma” dice ai follower.

“L’ho sempre saputo che saresti stato tu: dal momento in cui ti ho conosciuto e visto come affrontavi il mondo, ho avuto la certezza che per me saresti stato famiglia. Ci è voluto poco per farmi fare un biglietto di sola andata e raggiungerti – scrive Nina Rima dedicando le parole al compagno Giuseppe - Più tempo passavamo insieme e più ogni mia certezza cresceva, tanto che a fine estate abbiamo deciso di prendere Raul e fortificare ancor di più un legame che aveva tutta l’aria di essere vero e solido! Un anno è passato e nulla è cambiato, così è arrivata Sasha perché l’amore non si divide ma si moltiplica e questo noi l’abbiamo appreso bene” (Raul e Sasha sono i suoi cagnoloni, ndr).

E poi finalmente l’annuncio tra i palloncini rosa: “La nostra principessina di casa, la tua principessina! Sognavo questo momento dalla scorsa estate, immaginavo noi in una bella casa con un bel cagnolone e prima o poi il frutto del nostro amore. Un bambino tutto nostro da amare coccolare e crescere! Ho sempre sognato di diventare mamma, ho sempre pensato di essere nata per farlo. Ed eccoci qua”.

E un dolcissimo messaggio d’amore a Giuseppe e alla piccolina che porta in grembo: “Ho incontrato la persona giusta, il papà che ho sempre sognato di dare ai miei figli, l’uomo di casa che non ti fa mancare nulla che ti sostiene e ti sta accanto sempre anche quando non può. Ora tutti insieme non vediamo l’ora di conoscerti piccolo lamponcino. Qua fuori siamo già pieni d’amore tutto per te pronti a strapazzarti di baci e non lasciarti mai! Che gioia immensa poter condividere con voi l’arrivo della nostra prima figlia”.

