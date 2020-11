Niente cena al ristorante? I vip prendono cibo d’asporto

E’ tempo di take away da vip. Per sopravvivere al coprifuoco tanti locali hanno organizzato le consegne a domicilio. Elettra Lamborghini ha lanciato un appello ai suoi fan: “Da oggi ordinate una pizza, fate la colazione in un bar, portatevi a casa un hamburger, prendete un aperitivo alle 16, ordinate una cena dal ristorante. E anche se non vi stanno simpatici i titolari pensate che dietro un bancone ci sono dipendenti con famiglie e figli” ha scritto su Instagram. Ecco i vip che hanno scelto l’asporto.

Fresca di matrimonio con Afrojack e mai ferma, la Lamborghini spesso sceglie il take away, ma in questo periodo ha deciso di fare un vero e proprio appello ai follower per incentivare l’asporto e sostenere bar e ristoranti in questo momento difficile. Non è certo il coprifuoco a fermare i vip. Valentina Vignali ha postato una cenetta a base di sushi e ha scritto sui social: “Sicuramente quest’anno è un po’ strano e più triste: niente feste, niente trucchi, niente serate mascherati, ma di sicuro come al solito se magna forte! Meno male che c’è il sushi imperiale (e oggi pure i dolcetti halloweenosi) dei miei amici… che ti arrivano direttamente a casa”.

“Noi la dieta stasera l’abbiamo rimandata a domani!” scrive invece Paola Di Benedetto seduta a tavola con Federico Rossi. La coppia che da poco è andata a convivere si scambia un bacio appassionato prima di mangiare un hamburgher e patatine, appena arrivati a domicilio.

La consuetudine di prendere d’asporto è molto diffusa in America. Ne sanno qualcosa l’attrice Meg Ryan alle prese con un sacchettone di cibo take away o Whitney Port che a Los Angeles beve un caffè nel bicchiere di carta con un’amica per strada come anche Dakota Fanning o Kendall Jenner che arraffa spremuta e uno stuzzichino in busta prima di sgommare via sulla sua auto.

