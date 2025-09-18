Nicolò De Devitiis presenta sui social la nuova fidanzata

Dopo giorni di rumor, il conduttore posta uno scatto da Londra in cui abbraccia Luciana Montò
Dopo giorni di rumor arriva l'ufficialità: Nicolò De Devitiis e Luciana Montò sono una coppia. E' stato lui a postare, da Londra, un selfie in cui abbraccia la fidanzata corredato da un tag e da un cuore rosso. Insomma non ci sono più dubbi: il conduttore ha ritrovato l'amore e non ha paura di uscire allo scoperto.
Nicolò De Devitiis e Luciana Montò sono a Londra insieme. Nello scatto social che ufficializza la relazione lui inquadra il loro riflesso su un vetro. Lei si appoggia al petto del conduttore e guarda l'obiettivo: un atteggiamento complice e allo stesso tempo sfrontato. Basta questo, un tag e un semplice cuore rosso per raccontare molto di più di quanto avrebbero potuto fare molte parole.
Nicolò De Devitiis e Luciana Montò, prima di uscire allo scoperto, avevano seminato indizi sulla loro relazione che non erano passati inosservati per gli appassionati di gossip. Lui è apparso negli scatti della festa di compleanno di lei, e in oltre entrambi hanno partecipato allo stesso evento a Milano. Sui social hanno iniziato a serpeggiare le voci, che alla fine hanno trovato conferma.
Luciana Montò è una stilista e modella con origini napoletane. Su Instagram, dove è solita condividere serate con le amiche, viaggi e servizi fotografici è piuttosto attiva e seguita. Prima di iniziare la storia con Nicolò De Devitiis, si era parlato di lei a proposito di un possibile flirt con Stefano De Martino ma in realtà lei e il conduttore napoletano sono solo amici.
Commenti (0)