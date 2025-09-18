Nicolò De Devitiis presenta sui social la nuova fidanzata

Luciana Montò è una stilista e modella con origini napoletane. Su Instagram, dove è solita condividere serate con le amiche, viaggi e servizi fotografici è piuttosto attiva e seguita. Prima di iniziare la storia con Nicolò De Devitiis, si era parlato di lei a proposito di un possibile flirt con Stefano De Martino ma in realtà lei e il conduttore napoletano sono solo amici.