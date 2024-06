Nicolò Barella è diventato papà per la quarta volta

Nicolò Barella, 27 anni, e Federica Schievenin, 33, si sono sposati il 1 luglio 2018 in Sardegna, terra d'origine di entrambi, dopo 2 anni di fidanzamento. Lui è il centrocampista dell'Inter, lei una modella con la passione per il motocross. Per il sì hanno scelto Villa d'Orri, ex residenza estiva della famiglia reale dei Savoia.