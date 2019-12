Nicoletta Romanoff fa il bis, si risposa sulla spiaggia alle Maldive

A Nicoletta Romanoff non sono bastate le nozze da favola nella campagna Toscana. A una settimana di distanza dal matrimonio, l'attrice e il neo marito Federico Alverà si sono detti di nuovo "sì", con una romanticissima cerimonia in spiaggia alle Maldive, dove sono in luna di miele. "Repetita iuvant", ha scritto su Instagram la sposa, postando gli scatti dei momenti più belli.