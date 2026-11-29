Tra i cinque cani recuperati c'è Amparo, una femmina nata dall'incrocio tra un rottweiler e un pastore tedesco. La sua storia ha colpito particolarmente Nicola: mentre i suoi fratelli avevano già trovato una famiglia, lei era rimasta praticamente invisibile all'interno del rifugio. La cagnolina si trovava in un angolo della struttura, in una posizione poco visibile ai potenziali adottanti. Una condizione che rischiava di costarle la vita, considerando che il suo nome era già stato inserito nella lista degli animali destinati all'eutanasia. La procedura era prevista per le sei del mattino, diverse ore prima dell'apertura del rifugio. Il tempo per intervenire era quindi pochissimo. Per organizzare il salvataggio, Nicola si è affidata anche alla collaborazione di Joe Garcia, fondatore di DogfitLA, realtà specializzata nell'addestramento e nel recupero comportamentale dei cani a Los Angeles.