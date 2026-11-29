Nicola Peltz Beckham salva cinque cani dall'eutanasia: "Anche 24 ore possono fare la differenza"
È un impegno che l'attrice e moglie di Brooklyn Beckham porta avanti da quasi cinque anni e che vuole trasformare in una vera e propria missione
Nicola Peltz Beckham ha scelto di dedicare una parte importante del proprio tempo alla tutela degli animali, trasformando una sensibilità personale in un impegno concreto. Da quasi cinque anni l'attrice è attivamente coinvolta nel salvataggio di cani in difficoltà e, attraverso i social, cerca di raggiungere il maggior numero possibile di persone per trovare loro una seconda possibilità. La sua ultima iniziativa ha permesso di salvare cinque cani ospitati in un rifugio della California meridionale per cui era stata programmata l'eutanasia il giorno successivo. In un'intervista a People, Nicola ha raccontato di essere continuamente esposta, attraverso i social network, alle storie di animali che necessitano di cure, sostegno economico o percorsi di recupero comportamentale e quando individua una situazione particolarmente urgente, cerca di attivarsi personalmente per trovare una soluzione.
Tra i cinque cani recuperati c'è Amparo, una femmina nata dall'incrocio tra un rottweiler e un pastore tedesco. La sua storia ha colpito particolarmente Nicola: mentre i suoi fratelli avevano già trovato una famiglia, lei era rimasta praticamente invisibile all'interno del rifugio. La cagnolina si trovava in un angolo della struttura, in una posizione poco visibile ai potenziali adottanti. Una condizione che rischiava di costarle la vita, considerando che il suo nome era già stato inserito nella lista degli animali destinati all'eutanasia. La procedura era prevista per le sei del mattino, diverse ore prima dell'apertura del rifugio. Il tempo per intervenire era quindi pochissimo. Per organizzare il salvataggio, Nicola si è affidata anche alla collaborazione di Joe Garcia, fondatore di DogfitLA, realtà specializzata nell'addestramento e nel recupero comportamentale dei cani a Los Angeles.
Le difficoltà dei rifugi
Nel corso della sua esperienza, Nicola ha incontrato anche situazioni che l'hanno particolarmente colpita. Alcuni cani presentavano problemi di salute che non erano stati segnalati nelle documentazioni delle strutture, mentre altri erano stati descritti come aggressivi senza che, secondo l'attrice, ci fosse una valutazione sufficientemente approfondita. Informazioni che possono influenzare negativamente le possibilità di adozione, condannando alcuni animali a rimanere nei rifugi più a lungo o a non trovare mai una famiglia.
A rendere tutto ancora più complicato ci sono le procedure burocratiche. In alcune strutture americane, infatti, non è sufficiente che un privato si renda disponibile per salvare un cane: per il trasferimento può essere necessario l'intervento di un'organizzazione di protezione animale riconosciuta. Anche individuare qualcuno disposto a raggiungere fisicamente il rifugio e occuparsi del recupero può diventare un ostacolo.
L'appello Nicola Peltz Beckham
Tra le priorità di Nicola c'è ora quella di sensibilizzare il pubblico sull'importanza degli stalli temporanei. Non tutti possono adottare un cane in maniera definitiva, ma questo non significa che non possano contribuire al suo salvataggio. L'attrice ha voluto ricordare quanto possa essere prezioso anche un periodo brevissimo di accoglienza. Ospitare un animale per un solo giorno può consentire di guadagnare il tempo necessario per organizzare il trasferimento, trovare una famiglia definitiva o completare le procedure richieste. La sua idea è semplice: se più persone fossero disponibili ad accogliere temporaneamente un cane, anche soltanto per un paio di settimane, si potrebbero salvare molti più animali.