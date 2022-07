Nicky Hilton è diventata mamma per la terza volta

Non ha svelato il nome e la data di nascita esatta del piccolo né pubblicato nessuna foto del bimbo, solo uno scatto in bianco e nero di lei e il marito James Rothschild abbracciati e il commento: "Siamo ufficialmente in 5! Benvenuto al mondo dolce ragazzo. Mamma, papà e le sorellone non potrebbero essere più innamorati".

Per Nicky, 38 anni, e James, 37, quello appena arrivato è il terzo figlio dopo

Lily-Grace Victoria

Theodora Marilyn

Todd Meister

(nata nel 2015) e(2016). Tra pochi giorni la coppia festeggerà il suo settimo anniversario di nozze: il sì tra l'ereditiera americana e il rampollo di una delle famiglie britanniche più facoltose, ha avuto luogo nell'Orangery di Kensington Palace dopo la proposta romantica sul lago di Como. Per la Hilton è stato il secondo matrimonio dopo quello, durato solo 3 mesi, con il finanziere

Dopo l'arrivo del primo maschietto di Nicky, la famiglia Hilton è destinata a crescere ancora: un'altra new entry infatti è attesa a breve. Anche

Tessa Hilton

Baron

Paris Hilton

Carter Reum

, moglie die cognata della neomamma, è in dolce attesa del secondogenito e il parto è previsto per la fine dell'estate. E poi potrebbe essere il turno diche pochi mesi fa ha detto sì acon una cerimonia da mille e una notte. Il suo sogno di diventare mamma (possibilmente di due gemelli, un maschio e una femmina) non è un segreto, ed è pronta a ricorrere alla fecondazione in vitro. Intanto festeggia la nascita del suo nipotino: "Non vedo l'ora di conoscerlo" scrive sui social.