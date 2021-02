Neymar e Chiara Nasti, nuova coppia del pallone? 

Come calciatore Neymar è una leggenda, ma anche come playboy ha una discreta fama. Il suo fisico atletico, lo sguardo malizioso e il sorriso malandrino hanno fatto perdere la testa a innumerevoli donne. Ma stavolta è lui ad essere capitolato difronte alle curve pericolose di Chiara Nasti . Il settimanale Chi racconta di come abbia iniziato un pressing serrato a base di cuori social. Riuscirà alla fine a fare gol nel cuore della bella influencer?

Neymar ama fare la bella vita e non lo nasconde. Ha avuto una lunga storia d'amore con la modella brasiliana Bruna Marquezine e i suoi flirt, veri o presunti, non si contano. Ama la moda, il lusso sfrenato e non si tira certo indietro se c'è da divertirsi. La sua fama da festaiolo non gli da fastidio: "A chi non piacciono i party? A tutti piace divertirsi, uscire con i propri amici", ha raccontato sui media ufficiali del PSG.

In questo è perfettamente in sintonia con la Nasti, mondana e modaiola ai massimi livelli. E' un'influencer seguitissima su Instagram, dove condivide con i follower scatti che esaltano la sua sensualità. Tra chi non la perde di vista un momento c'è proprio il calciatore brasiliano, che la corteggia a suon di cuori e complimenti. E lei non resta indifferente...

