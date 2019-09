Nek, quanto è rock in vacanza con Patrizia!

Vacanze in Toscana per Nek e le sue donne. L'artista emiliano si è concesso una pausa di relax tra bagni di sole e mare con la moglie Patrizia Vacondio, la figlia Beatrice, 9 anni, e Martina, 24, nata da una relazione precedente. “Il vero rock'n'roll è fare i genitori” ha detto il cantante che sulle pagine di Settimanale Nuovo mostra quanto si diverte in famiglia.

Nek, 47 anni, e Patrizia, 46, stanno insieme da 24 anni e si sono sposati nel 2006. Nelle foto social mostrano momenti di intimità e baci appassionati. “L’estate è una domenica continua. Ma siamo in settembre, E oggi è lunedì. Fine” scrive Patrizia pubblicando gli ultimi scatti dal mare. Il cantante di Sassuolo è prtonto a dare il via ai concerti in giro per l'Italia.