Ed Westwick e Amy Jackson si sono conosciuti nel 2021 durante un evento automobilistico a Silverstone, in Inghilterra, tramite un amico in comune. L’anno dopo i due hanno ufficializzato la loro relazione e l’attore ha chiesto la mano della compagna durante un viaggio in Svizzera. Per le nozze hanno scelto la Costiera Amalfitana perché pare che lei sia rimasta stregata dalla bellezza della zona. La cerimonia romantica ad agosto nel castello di Rocca del Cilento, gli sposi hanno sfoggiato look di brand italiani per il loro matrimonio.