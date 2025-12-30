Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si risposano in chiesa 30 anni dopo il sì

Intervistata da Monica Setta, Natasha Stefanenko aveva raccontato: "A trent'anni dal sì in Comune ci risposiamo in una chiesetta brasiliana perché vogliamo ribadire il nostro sì per sempre. Quando ci sposammo la prima volta, io non ero battezzata. Ho scelto di avere il sacramento del battesimo a quarant'anni e da sedici io e Luca discutiamo delle nozze religiose. Lo scorso anno lui mi ha proposto di risposarci il 29 dicembre per i trent'anni di anniversario con nostra figlia Sasha testimone".