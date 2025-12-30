Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si risposano in chiesa 30 anni dopo il sì

"Un assaggio di felicità, tratto dalla giornata più bella della nostra vita" scrive la sposa postando un filmato delle nozze
Trenta anni fa Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sono sposati con rito civile, e ora hanno deciso di celebrare l'anniversario giurandosi di nuovo amore eterno. Per le nozze in chiesa hanno scelto il Brasile, una cappella a Pitinga in cui rinnovare le promesse con la figlia Sasha come testimone. "Un assaggio di felicità, tratto dalla giornata più bella della nostra vita" ha scritto la sposa postando sui social un video della giornata.
Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni sono diventati moglie e marito il 23 dicembre 2025, con rito civile celebrato a Sant'Elpidio a Mare. "Non sapevamo cosa ci avrebbe riservato la vita, ma sapevamo che l’avremmo vissuta insieme. Oggi, guardandoti, so che quella promessa è diventata la nostra verità più bella. Tra pochi giorni, diremo ancora una volta “sì” — questa volta in chiesa, con il cuore ancora più consapevole, ancora più innamorato" ha scritto lei festeggiando l'anniversario sui social.
Intervistata da Monica Setta, Natasha Stefanenko aveva raccontato: "A trent'anni dal sì in Comune ci risposiamo in una chiesetta brasiliana perché vogliamo ribadire il nostro sì per sempre. Quando ci sposammo la prima volta, io non ero battezzata. Ho scelto di avere il sacramento del battesimo a quarant'anni e da sedici io e Luca discutiamo delle nozze religiose. Lo scorso anno lui mi ha proposto di risposarci il 29 dicembre per i trent'anni di anniversario con nostra figlia Sasha testimone".
Per le nozze bis, Natasha Stefanenko ha indossato un abito in pizzo francese, mentre quello di Luca Sabbioni era in lino chiaro. Sasha era deliziosa, con addosso un delicato vestito celeste. Le festa è stata semplice ma emozionante, con baci in riva al mare per gli sposi, felici e innamorati come il primo giorno.