"L'inizio della nostra 'luna di miele'" scrive Natasha Stefanenko sui social postando i primi scatti della crociera con Luca Sabbioni. Tra visite a Mykonos e Santorini, romantici brindisi al tramonto e cene stellate a bordo della nave, il loro è un viaggio di coppia indimenticabile. Celebrano un amore lungo 30 anni e non potevano trovare un modo più dolce per farlo.

La storia d'amore

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sono conosciuti nel 1993. Erano entrambi modelli, ma oggi lui è imprenditore nel settore calzature. Due anni dopo si sono sposati e nel 2000 è nata la figlia Sasha. In quel momento hanno attraversato l'unica vera crisi: "Io ero fuori di testa, non ne volevo sapere del sesso, mi importava soltanto della mia bambina", ha rivelato lei al Corriere della Sera. "Se si rompe, va riparato, non buttato via" ha aggiunto.