Naomi Campbell toglie la parrucca e vola a Malindi da Flavio Briatore

La Venere Nera si “mette a nudo” e dopo aver svelato in un selfie la sua capigliatura al naturale senza extension, vola a Malindi da Flavio Briatore. Vacanze in Kenya per Naomi Campbell, che alla vigilia di Natale ha postato uno scatto senza la parrucca lunga e nera con cui siamo soliti vederla. “Naomi Africa” ha scritto, aggiungendo: “Messa a nudo”. Pochi giorni dopo era nel resort del manager italiano, con cui anni fa ha avuto una love story. Trascorreranno insieme il Capodanno?