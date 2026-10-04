Naomi Campbell compra casa a Milano, Taylor Mega la vende: ecco quanto costa
© Instagram | La casa di Taylor Mega
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Un semplice giro in bicicletta per le strade di Parigi si è trasformato in un momento social per Naomi Campbell. La supermodella britannica è stata ripresa, mentre si preparava a utilizzare una delle biciclette elettriche condivise presenti nella capitale francese. Prima ancora di salire in sella, però, Naomi ha deciso di dedicarsi alla pulizia del mezzo. Una precauzione che non è passata inosservata e che, in pochissimo tempo, ha attirato l'attenzione degli utenti sui social network.
Con grande attenzione, la modella ha indossato un paio di guanti protettivi e ha estratto dalla borsa delle salviette disinfettanti. Poi ha iniziato a pulire le parti della bicicletta destinate a essere maggiormente a contatto con il corpo. Manubrio, leve dei freni e sellino sono stati passati accuratamente con le salviette prima che la top model iniziasse il suo percorso. Un rituale meticoloso che qualcuno ha immortalato e condiviso online, trasformando una scena apparentemente ordinaria in un contenuto diventato rapidamente virale.
© Instagram | La casa di Taylor Mega
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Per chi conosce le abitudini della supermodella, tuttavia, il gesto non rappresenta una novità assoluta. Naomi Campbell aveva già mostrato in passato una particolare attenzione alla pulizia, soprattutto durante i suoi numerosi viaggi in aereo. La modella aveva fatto parlare di sé anche per la sua consuetudine di igienizzare accuratamente il posto a sedere prima di sistemarsi. Una routine che negli anni è diventata quasi un tratto distintivo della sua immagine pubblica.
© Tgcom24
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Questa volta il rituale di igiene si è spostato dall'interno di un aereo alle strade della capitale francese. La scena della bicicletta ha immediatamente incuriosito il pubblico, anche perché il livello di attenzione dedicato alla pulizia è apparso particolarmente meticoloso. Il video e le immagini della modella alle prese con la disinfezione del mezzo hanno così iniziato a circolare sui social, alimentando commenti di ogni tipo.
A rendere ancora più divertente la vicenda sono stati soprattutto i commenti degli utenti brasiliani. Alcuni hanno scherzosamente paragonato Naomi Campbell al personaggio conosciuto come Dr. Bactéria, richiamando proprio la sua attenzione quasi ossessiva per l'igiene. Una pioggia di battute che ha contribuito a rendere ancora più popolare la scena. In poche ore, quello che doveva essere semplicemente un giro in bicicletta per Parigi si è trasformato nell'ennesimo momento virale legato alla supermodella.