Con grande attenzione, la modella ha indossato un paio di guanti protettivi e ha estratto dalla borsa delle salviette disinfettanti. Poi ha iniziato a pulire le parti della bicicletta destinate a essere maggiormente a contatto con il corpo. Manubrio, leve dei freni e sellino sono stati passati accuratamente con le salviette prima che la top model iniziasse il suo percorso. Un rituale meticoloso che qualcuno ha immortalato e condiviso online, trasformando una scena apparentemente ordinaria in un contenuto diventato rapidamente virale.