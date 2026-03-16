Nel post pubblicato sui social, Mario De Lillo ha salutato la nonna con parole cariche di affetto e nostalgia.

"Tra i tanti video fatti insieme a mia nonna non ne abbiamo mai registrato uno in cui le chiedessi come avrebbe voluto che parlassi di lei dopo che se ne fosse andata", ha scritto. "Niende, questo è quello che mi avrebbe risposto, oppure sarebbe rimasta semplicemente in silenzio".