Mario De Lillo dice addio a nonna Malè: il commovente post su Instagram
A 91 anni si è spenta una delle star più amate dal web: l’annuncio e il ricordo straziante del nipote
Poche parole, una spontaneità travolgente e tanti tormentoni che hanno conquistato migliaia di utenti online. Si è spenta a 91 anni Malena, per tutti Nonna Malè, la simpatica nonnina diventata famosa negli ultimi anni grazie ai video pubblicati sui social dal nipote Mario De Lillo.
Ad annunciare la scomparsa è stato lo stesso content creator e comico romano, che su Instagram ha condiviso alcune fotografie del passato accompagnate da un lungo e affettuoso messaggio di addio. Nonna Malè non era un personaggio costruito, ma una donna autentica e schietta, che con il suo modo di fare unico è riuscita a conquistare l’affetto dei fan.
Il ricordo commosso del nipote
Nel post pubblicato sui social, Mario De Lillo ha salutato la nonna con parole cariche di affetto e nostalgia.
"Tra i tanti video fatti insieme a mia nonna non ne abbiamo mai registrato uno in cui le chiedessi come avrebbe voluto che parlassi di lei dopo che se ne fosse andata", ha scritto. "Niende, questo è quello che mi avrebbe risposto, oppure sarebbe rimasta semplicemente in silenzio".
Nel messaggio l’influencer ha ricordato anche i momenti più semplici ma preziosi della loro vita insieme: le mattine in cui la nonna andava a prenderlo a scuola, i pomeriggi estivi trascorsi insieme e la gioia provata da bambino quando scoprì che avrebbe vissuto con la loro famiglia. "Tre fotografie non bastano per raccontare una vita di momenti passati insieme", ha aggiunto.
Il saluto finale resta fedele al tono affettuoso dei loro video: "Ciao Malè", la stessa frase con cui la salutava ogni volta che usciva da casa sua.
Da nonna di casa a volto dei social
Negli ultimi anni Nonna Malè era diventata una presenza fissa nei contenuti di Mario De Lillo, contribuendo in modo decisivo alla popolarità del nipote. I loro video raccontavano scene di vita quotidiana e battute improvvisate, che nella loro semplicità descrivevano alla perfezione il rapporto tra i due.
Lo stesso De Lillo aveva riassunto il suo modo di raccontare la realtà con una frase diventata quasi un manifesto del suo stile: "Arte povera è glorificare il piccolo disagio quotidiano. Mostrarlo, invece che nasconderlo". In questo racconto così genuino la nonna era diventata la protagonista perfetta.
Il tormentone che l’ha resa virale
Tra i momenti più amati e ricordati dai follower c’era anche uno dei tormentoni più celebri dei loro video: "Nun molla nonna, daje".
Una frase diventata virale che racchiudeva perfettamente lo spirito dei loro contenuti: ironico, affettuoso e spontaneo. Oggi quei video restano il ricordo più vivido di Nonna Malè, la donna che con la sua autenticità era riuscita a conquistare il cuore del pubblico dei social.