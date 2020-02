Miss Germania, eletta la 35enne Leonie von Hase da una giuria di sole donne

A 35 anni, era la concorrente più grande in gara ed è una mamma single. Questo non ha impedito all'imprenditrice digitale Leonie von Hase di diventare Miss Germania. Per la prima volta nella storia del concorso di bellezza, niente sfilate in bikini per le aspiranti reginette e a valutare la loro bellezza una giuria di sole donne. Leonie, già Miss Schleswig-Holstein, si è aggiudicata la corona battendo la 22enne Miss Baviera e la 23enne Miss Amburgo.