Ventre arrotondato in bella vista al mare per la ex Miss Italia

La ex Miss Italia pubblica alcuni scatti con il ventre arrotondato in bella vista al mare e i fan impazziscono e cercano di scoprire il sesso del bebè che l’attrice e il marito Paolo Carullo aspettano.

Una domenica d’agosto “Pane e olio” scrive Mirian Leone nella didascalia di due foto che raccontano l’estate italiana della bella attrice siciliana. E’ in dolce attesa, da poche settimane ha annunciato di aspettare il suo primo figlio dal marito Paolo Carullo, sposato nel 2021. Il pancione però è già ben evidente. La ex Miss Italia posa con una brocca in mano, i capelli raccolti nell’asciugamano, un top a coprirle il seno e il ventre lievitato in bella vista. In un altro scatto è in costume da bagno sulla scalinata che si affaccia sul mare cristallino, bella come il sole con le sue nuove forme arrotondate.

Il sesso del bebè Miriam Leone aveva raccontato di essersi accorta della gravidanza dalle osservazioni dei fan sulle sue foto in cui appariva più arrotondata. E proprio l’intuito dei follower si sta scatenando dopo aver visto le nuove immagini con il pancione nudo. C’è chi osserva la forma del ventre per capire se la cicogna porterà un fiocco rosa o azzurro, in attesa che sia l’attrice a rivelare il sesso del bebè.

Il primo figlio Miriam Leone aspetta il primo figlio da Poalo Carullo. Lo ha annunciato un mese fa attraverso le pagine del settimanale “Vanity Fair”. La ex Miss Italia aveva confessato di essersi accorta della gravidanza da alcune foto: "Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po' che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo... Sono felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso" aveva raccontato la Leone.