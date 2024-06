Miriam Leone: “Come si torna in forma dopo la gravidanza?”

“Come si ritorna in forma dopo la gravidanza? – si domanda Miriam Leone, che ha sposato Paolo Carullo nel 2021, in un post - Per me al momento è più un ritrovare forma, una forma e una forza nuova gradualmente. Pole pole. Piano piano. Lentamente. Nell’esperienza di questi primi mesi di una nuova me, di una nuova famiglia, ho aggiunto tra me e il mondo mille ponti… alle poche ore di sonno ho aggiunto un quantitativo di sorrisi non quantificabili, al contatto con me stessa, che si muove e smuove di continuo (e questo non deve agitare o preoccupare una neo-mamma, perché siamo come argilla non ancora infornata, malleabili e ci stiamo riassestando in questa forma nuova) ho aggiunto il contatto con una vita nuova che mi guarda fiduciosa , ai giorni messi in fila ho aggiunto la felicità”.