Miranda Kerr mamma per la terza volta

"Siamo felicissimi per l'arrivo di Myles e ringraziamo tutti quanti per le parole gentili e gli auguri ricevuti in questo momento speciale". Così la modella australiana, ex angelo di Victoria's Secret, Miranda Kerr, 36 anni, annuncia l'arrivo del suo terzo figlio. Ha pubblicato sui social un dettaglio della copertina dedicata al piccolo Myles, avuto dal marito 29enne Evan Spiegel, Ceo e cofondatore di Snapchat. I due sono genitori di Hart, 17 mesi, e la top model è mamma anche di Flynn, 8 anni, avuto dal suo ex marito Orlando Bloom.