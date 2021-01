Michelle Hunziker spegne 44 candeline: ecco il regalo delle figlie Instagram 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 3 di 22 Instagram 4 di 22 Instagram 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Michelle mostra con orgoglio tutti i dettagli del disegno che hanno realizzato per lei le sue bimbe. C'è scritto "Tanti auguri mamma", ogni lettera ha un colore diverso. Non mancano due torte con le candeline, i gatti Saba e Kida e i cani Odino, Lilly e Leone, e poi tutte le cose che lei adora. Anche la stessa Hunziker è raffigurata, con i lunghi capelli biondi al vento, un vestito rosso e un fumetto che dice "44" con tanti cuori. "Abbiamo voluto sottolineare" scherza la showgirl indicando ai follower tutti i particolari.

Per festeggiare al meglio, Michelle si è lanciata in una gag social con Aurora Ramazzotti, la sua primogenita e complice perfetta. "Mamma, domani è il tuo compleanno! Quanti anni fai?" dice la figlia di Eros. "Quarantaquattro... no, però suona male" risponde sua madre. Pronuncia la cifra in varie lingue, e alla fine invita i follower a farle gli auguri in vietnamita. Nelle stories condivide tutto, fiera di essere circondata da tanto affetto e tanta voglia di giocare con lei.

