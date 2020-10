Hunziker e Ramazzotti a scuola: ognuno a prendere la propria figlia

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono due genitori attenti e presenti nelle loro nuove famiglie. I due ex che insieme hanno avuto Aurora, ora conducono vite separate: la conduttrice insieme al marito Tomaso Trussardi con cui ha avuto Sole e Celeste, e il cantante con la ex moglie Marica Pellegrinelli ha avuto Rafaela Maria e Gabrio Tullio. Ecco Michelle ed Eros all’uscita da scuola a Milano con le rispettive figlie.

Il cantante in uno dei pomeriggi ancora caldi e soleggiati a Milano si concede una bella passeggiata dopo la scuola con la figlia Raffaela Maria. Insieme sorridenti e allegri si fermano a chiacchierare con una conoscente col cane. Entrambi casual vestiti di nero e blu scuro.

In un’altra scuola ecco invece Michelle Hunziker con la figlia Sole. La conduttrice tv e la bambina escono dall’istituto milanese con cartella in spalla e tenendosi per mano. La figlia di Trussardi saltella felice mentre la mamma si dirige verso l’auto. Entrambe abbinate con colori chiari e sneakers.

