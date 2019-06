Michelle Hunziker fa la prova costume e racconta la sua felicità

“Sono felice, piena di energie. Forse ho scoperto l'elisir” racconta Michelle Hunziker al settimanale F. Posa in abito elegante, ma anche in bikini, sorride all'obiettivo e svela un po' della sua vita. “Mi sveglio la mattina, guardo le bambine che stanno bene, penso ad Aurora che sta facendo il suo percorso, all'uomo con cui ho ricominciato daccapo quando non mi sembrava più possibile e mi sento felice nella mia pelle, mi godo fino in fondo questo premio della vita”.

Si dedica ancora un po' ai suoi impegni professionali, poi “andremo in vacanza” dice la showgirl che sarà in tv fino alla fine di giugno. “Tutte le mattine mi sveglio vicino a un fico” racconta del marito Tomaso Trussardi e aggiunge: “Camminare insieme non significa che il cielo sopra sia sempre sereno. Noi siamo partiti litigando ma tenendoci per mano, abbiamo percorso parecchi chilometri”.



Qualcuno li ha pizzicati mentre litigavano per strada, ma Michelle chiarisce: “E chissà quante volte lo faremo ancora. Come tante coppia, e allora? Che rapporto è quello in cui non ci si scontra? I cuoricini non bastano se non costruisci qualcosa con il confronto, lo scontro, la fatica. Prova ne sia che dopo nove anni siamo ancora qui. E che ci amiamo tantissimo”.



Ed è pure gelosa: “Vivo sul chi-va-là e guai a chi me lo tocca! Trovo che la gelosia, in amore, sia anche il suo bello”.