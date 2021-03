Michelino compie 2 anni, ecco la festa di Paola Caruso

Tutto personalizzato e a tema per una festa da bambini al top. Nel giardino di casa Paola Caruso ha organizzato un party di compleanno per festeggiare i primi due anni di Michelino. Per lui un fotografo pronto a scattare ad ogni emozione, una tavola imbandita con i personaggi dei cartoon, tanti palloncini, gonfiabili, dolcetti e gadget, ma soprattutto una bella automobile in regalo. Al figlio della showgirl è stata donata una macchina rossa formato bambino per scorrazzare nel prato, oltre alla bici e ai giochi.