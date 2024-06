"Inizia la nostra luna di miele a Forte dei Marmi (in famiglia e circondati dai nostri amici)" ha scritto Michela Persico postando le prime foto in bikini. Sfoggia un corpo strepitoso e tonico mentre si crogiola al sole in riva al mare. Con lei ci sono il neomarito Daniele Rugani e il loro piccolo Tommaso, nato a settembre 2020. "Primi giorni di vacanza da neo sposi ma con il nostro nanetto sempre con noi, immancabile! Come ci divertiamo insieme a lui" ha aggiunto la giornalista, condividendo un'altra serie di scatti. Tutti e tre insieme formano un quadretto bellissimo, pieno di amore e gioia.