Quello tra Michela Giraud e Vito Zotti è comunque un legame nato da poco. Fino a qualche mese fa, l'attrice era in coppia con Riccardo Cotumaccio, una storia che andava avanti dal 2020. Pare però che da un certo punto in poi tra loro le cose abbiano smesso di andare bene, e che all'inizio di quest'anno si siano lasciati. Non ci sono stati proclami ufficiali o comunicazioni social, semplicemente i due hanno smesso di farsi vedere insieme. Allo stesso modo, Michela è uscita allo scoperto con Vito senza troppo clamore, con il massimo della naturalezza e della semplicità.