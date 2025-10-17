© IPA
© IPA
La comica ha partecipato a un evento legato alla Festa del Cinema di Roma in coppia con Vito Zotti
© IPA
© IPA
Michela Giraud debutta in grande stile con il nuovo fidanzato. Con lui si presenta, glamour ed elegantissima, sul red carpet di un evento collegato alla Festa del Cinema di Roma. Lui è Vito Zotti e già da qualche tempo compariva di tanto in tanto nei post e nelle storie della comica, ma l'apparizione sul red carpet e le pose davanti ai flash sono la conferma ufficiale della relazione in corso.
Michela Giraud ha scelto un outfit che esprime perfettamente il suo carattere grintoso e deciso. L'attrice ha scelto un abito lungo con stampa maculata su sfondo oro, accessoriato con un collier a forma di serpente che avvolge le spire intorno al suo collo. Vito accanto a lei è sorridente anche se un po' impacciato. Anche l'outfit di lui non passa inosservato, con completo damascato e camicia floreale. Insomma, i due sembrano perfetti l'uno accanto all'altra, con lo stesso spirito giocoso e audace.
Non ci sono baci o effusioni bollenti tra Michela Giraud e Vito Zotti, ma l'alchimia si percepisce. Posano stretti l'uno all'altra e in uno degli scatti lui cinge la comica con un braccio. Non si conoscono i dettagli sulla loro relazione, quando sia nata e come. Sembra che lui sia una persona molto lontana dal mondo dello spettacolo, e che lavori come ingegnere civile.
Quello tra Michela Giraud e Vito Zotti è comunque un legame nato da poco. Fino a qualche mese fa, l'attrice era in coppia con Riccardo Cotumaccio, una storia che andava avanti dal 2020. Pare però che da un certo punto in poi tra loro le cose abbiano smesso di andare bene, e che all'inizio di quest'anno si siano lasciati. Non ci sono stati proclami ufficiali o comunicazioni social, semplicemente i due hanno smesso di farsi vedere insieme. Allo stesso modo, Michela è uscita allo scoperto con Vito senza troppo clamore, con il massimo della naturalezza e della semplicità.