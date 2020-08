Michela Coppa yoga sexy al tramonto

Una Michela Coppa così sexy davvero non si era mai vista. In barca al largo della Maddalena anche lei si è fatta contagiare dalla voglia di sedurre via social, proponendo uno scatto (letteralmente) da capogiro. "Inversione al tramonto", ha scritto a corredo della foto in cui appare in bikini, a testa in giù e in equilibrio sulle mani e sulla testa. La ex letterina ha regalato ai follower uno spettacolo imperdibile, mostrando all'obiettivo il suo lato B perfetto.

Lo yoga è la sua passione, e le posizioni spericolate non sono una novità per Michela che sui social insegna ai fan come tenersi in forma. Stavolta ha superato sé stessa, non solo con una posa non semplice, ma soprattutto con la sferzata di sensualità che ha portato nei suoi scatti. Se nel post conquista con la foto piccante, nelle storie insegna come poterla realizzare ma avverte: "Solo se siete yogi addicted come me".

Su Instagram la Coppa dispensa consigli su alimentazione sana, esercizi e benessere in generale. Sempre sorridente e solare, è una fonte di ispirazione per migliaia di follower che seguono le sue indicazioni. Lei si allena, cucina, spiega come stare in forma, suggerisce creme e prodotti di bellezza. Le foto più pepate sono rare, ma quando vuole anche lei sa come essere provocante... e con l'avvitamento a testa in giù l'ha perfettamente dimostrato.