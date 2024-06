La scena da film si è svolta in un locale sull'Aventino nel quale Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì erano soliti cenare insieme ai tempi del loro amore. Stavolta però l'attrice era in compagnia di Claudio Pallito, il personal trainer con cui fa coppia, e la figlia Anna (11 anni). Il caso ha voluto che si trovasse a passare di lì il regista, a spasso con Jacopo, 14 anni e primogenito della ex coppia, e Ottavia (nata nel 1989 dalla relazione con Paola Tiziana Cruciani). E' scoppiato il putiferio: battute, offese, e poi piatti e posate hanno iniziato a volare. Gli altri avventori hanno dovuto allontanarsi e pare che una ragazza si sia sentita male. I titolari del ristorante hanno provato a intervenire ma non c'è stato nulla da fare per placare gli animi, perciò si è reso necessario l'intervento dei carabinieri.