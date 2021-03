“Mi scappa la pipì papà…” Spinalbese la fa in piazza a Milano

“Mi scappa la pipì papà… Non ne posso proprio più” recitava una vecchia canzone, che è quanto mai perfetta per fotografare quel che è accaduto a Milano l’altro giorno. Antonino Spinalbese in auto con la fidanzata Belen Rodriguez ha un bisogno fisiologico e inchioda la vettura in piazza per assecondarlo. La showgirl attende a bordo, ma i paparazzi del settimanale “Chi” si scatenano.