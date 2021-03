Belen in relax, Antonino cucina e la pettina: è un uomo da sposare

Belen Rodriguez è nelle mani di Antonino. Per i capelli, ma non solo perché lui è il suo hair-stylist. Da quando è incinta è una donna più innamorata e felice che mai e con gioia si affida alle premurose cure del compagno. Lui cucina, gioca con i suoi piedi per rilassarla, la pettina dolcemente per prepararla agli shooting, lei lo filma con amore. La showgirl ha occhi solo per Spinalbese, del resto lui le sta dimostrando di essere proprio un uomo da sposare!