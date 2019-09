Meghan Markle vola a New York e scatena le polemiche

Ogni volta che Meghan Markle parte per un viaggio, che sia con aereo di linea o privato, si trascina dietro una lunga scia di polemiche. Il 6 settembre la Duchessa di Sussex è volata a New York per assistere al match della sua amica Serena Williams , impegnata negli US Open, lasciando il principe Harry e il piccolo Archie a casa. La sua iniziativa ha fatto storcere il naso a più di un suddito britannico e a molti appassionati di tennis.

Si tratta una toccata e fuga nella Grande Mela, giusto il tempo di fare il tifo per Serena, e oltretutto Meghan stavolta ha scelto un aereo di linea. Ma quello che ha indispettito i britannici, oltre al fatto che Harry e Archie siano rimasti nel Regno Unito, è stato il fatto che solo pochi giorni fa la Markle avesse rifiutato l'invito della regina Elisabetta a passare qualche giorno a Balmoral. Inoltre, racconta il "Daily Mail", la partenza sarebbe stata improvvisa, proprio nel momento in cui i Duchi avrebbero dovuto stabilire con la Sovrana il programma di lavoro per i prossimi mesi. Uno sgarbo che molti hanno trovato imperdonabile.



Ma non è tutto. Se i britannici sono inviperiti, gli appassionati di tennis sono preoccupati: uno su tutti Patrick Mouratoglou, allenatore della campionessa. Come riporta il "The Sun" il timore sarebbe quello che la presenza dell'ex attrice sugli spalti distragga la Williams, come già avvenuto a Wimbledon, portandola a una sconfitta. Ma le due amiche, anche questa volta, non hanno voluto sentire ragioni.