In vacanza con i voli privati, il principe Harry si giustifica

Additato sui social e sui media britannici per aver scelto di viaggiare con aerei privati durante le sue vacanze a Ibiza e Nizza , il principe Harry rispedisce ogni accusa al mittente. Ad Amsterdam, durante il suo discorso per il lancio di una nuova partnership nel settore dei viaggi, il Duca di Sussex si è giustificando dicendo di aver pensato prima di tutto alla sicurezza della sua famiglia, ma ha anche ammesso: "Nessuno è perfetto".

Nei Paesi Bassi, dove è arrivato con volo di linea, Harry ha spiegato: "Trascorro il 99% della mia vita viaggiando per il mondo con compagnie di linea. A volte possono esserci occasioni basate su una circostanza particolare per cui devo garantire che la mia famiglia sia al sicuro". E riguardo ai danni all'ambiente provocati dai jet usati per gli spostamenti, ha commentato: "Se devo farlo [volare con aereo privato, ndr], allora mi accerterò, come ho sempre fatto in precedenza e come continuo ad assicurarmi di fare, di bilanciare l'impatto che ho." E ha assicurato: "Ho sempre compensato le mie emissioni di anidride carbonica".