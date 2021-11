Meghan Markle torna in tv, ma a Natale non vuole andare dalla Regina

Ogni volta che Meghan Markle appare in tv, la corona inglese trema. In realtà la moglie di Harry, dopo l’intervista scandalo da Ophra Winfrey torna davanti alle telecamere dello show di Ellen DeGeneres ma parla solo del suo passato da attrice, della gavetta e dello stress delle audizioni. Ora invece a stressarla è proprio la casa reale, tanto che vorrebbe sottrarsi anche quest’anno all’invito per Natale.

Secondo “Page Six” l’attrice e il marito non avrebbero alcuna intenzione di volare a Londra per le feste, come invece sembrava fino a poco tempo fa. Il principe Harry negli ultimi tempi si è molto spaventato per le condizioni di salute della nonna e avrebbe voluto tornare in Inghilterra per far conoscere alla sovrana la sua secondogenita Lilibet e farle vedere quanto è cresciuto Archie (che la bisnonna ha visto solo nei primissimi mesi di vita). Poi però i duchi di Sussex avrebbero deciso che anche per quest’anno sarebbe stato difficile passare il Natale a Buckingham Palace. Secondo una fonte, se avessero optato per trascorrere le feste in Gran Bretagna avrebbero già dovuto pianificare il viaggio viste le difficoltà legate alla pandemia e al fatto di avere due figli piccoli. Invece, per ora l’entourage della coppia non ha in programma voli transoceanici.

Intanto Meghan compare a sorpresa in un’intervista tv. Davanti alle telecamere dell’amica DeGeneres si presenta elegante e chic con un pantalone scuro e una camicia bianca dalle maniche arricciate e un sorriso smagliante da sfoggiare. La duchessa non parla di pettegolezzi reali, preferendo parlare di sé ai tempi dei provini quando viaggiava su un’auto le cui portiere non si aprivano e le toccava uscire dal portabagagli. Un’ottima mossa!

