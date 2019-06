Meghan Markle torna in pubblico per festeggiare la Regina

La festeggiata è la regina Elisabetta , ma gli occhi di tutti sono puntati su Meghan Markle . Per la prima volta dopo aver presentato al mondo il suo piccolo Archie , la duchessa torna a farsi vedere in pubblico. L'occasione è il Trooping the Colour, tradizionale parata per festeggiare il compleanno della Sovrana (che però è nata il 21 aprile), alla quale erano presenti anche il principe Harry, Kate Middleton, William e la Royal Family al completo.

Meghan ha fatto la sua apparizione in carrozza, accanto al principe Harry. Bellissima in blu notte con cappellino d'ordinanza, ha salutato allegramente la folla accorsa per l'evento. Scambio di sorrisi (chissà quanto di circostanza) anche con la cognata Kate Middleton, seduta proprio di fronte e anche lei elegantissima in abito panna. A condividere il calesse c'era Camilla Parker Bowles, che forse non si sentiva proprio a suo agio, a giudicare dai suoi sorrisi tirati....